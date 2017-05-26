ЦБ: Цена нефти в среднесрочной перспективе может вернуться к $40 за баррель

ЦБ России видит вероятность снижения цены на нефть в среднесрочной перспективе до $40 за баррель, сообщила первый заместитель председателя регулятора Ксения Юдаева.

«В настоящий момент мы поддерживаем переходное положение бюджетного правила в том виде, в каком оно есть (с ценой отсечения в $40 за баррель). Наши прогнозы исходят из того, что мы видим высоковероятным, что в среднесрочной некоторой перспективе цена может вернуться на $40 за баррель», - сказала она.

По ее словам, ЦБ будет следить за ситуацией на нефтяном рынке и в зависимости от ее развития корректировать свои прогнозы. Юдаева напомнила, что Минфин исходит из предпосылок того, что это правило должно быть более жестким для обеспечения большей финансовой и бюджетной стабильности.