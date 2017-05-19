Минфин согласен с выводами миссии МВФ, бюджетное правило нужно принять быстро – Силуанов

Минфин согласен с выводами миссии Международного валютного фонда (МВФ), распространившего в пятницу заявление по итогам традиционного визита в Россию, сообщил министр финансов Антон Силуанов во Владимире.

«Выводы, которые сделала миссия МВФ, работавшая в России, в целом совпадают с нашей оценкой текущей ситуации в экономике. Мы также считаем необходимым реализацию усилий по снижению зависимости бюджета от нефти и газа путем принятия бюджетного правила в максимально сжатые сроки с тем, чтобы обеспечить с помощью мер бюджетной политики стабильные и предсказуемые макроэкономические условия. Это является фундаментом для устойчивого экономического роста», - сказал он.

МВФ в своем заявлении фактически поддержал позицию Минфина в споре с бывшим министром Алексеем Кудриным, предложившим сделать бюджетное правило менее жестким (цена отсечения $45, а не $40).

«При разработке нового бюджетного правила официальным органам следует рассмотреть возможность установления более высоких целевых уровней сбережения средств для обеспечения межпоколенческой справедливости и создания механизма, обеспечивающего плавную адаптацию к устойчивым изменениям цены на нефть», - говорится в заявлении МВФ.

Силуанов также согласился с предложениями МВФ о необходимости реализации структурных мер по поддержке экономики, которые позволят выйти на темпы роста не ниже среднемировых. Он отметил, что правительство в настоящий момент работает над этой задачей.