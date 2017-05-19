МВФ: дорожающая нефть не должна останавливать реформы в России

Для придания импульса инвестициям и повышения производительности труда нужны более широкие реформы, считают в МВФ

А без них среднесрочные темпы роста не превысят 1,5%

Предпринятые российскими властями структурные меры – принятие закона о государственно-частном партнерстве, приватизация некоторых госкомпаний и очищение финансовой системы – недостаточны, заключает миссия МВФ: для придания импульса инвестициям и повышения производительности труда нужны более широкие реформы.

Приоритеты: права собственности, институциональная среда, политика на рынке труда, инновации и инфраструктура, считают в МВФ. А также снижение доли государства в экономике (сейчас 70%, по данным ФАС). Это позволит сосредоточить деятельность государства в тех сферах, которые могут оказать положительное воздействие на производительность и конкурентоспособность, в том числе и на региональном уровне, отмечается в заявлении МВФ.

Экономика в 2017 г. вырастет на 1,4%, ожидают в фонде: это обусловлено более высокими ценами на нефть и стабилизацией финансовых условий. Без реформ рост будет пониженным – приблизительно 1,5% из-за структурных ограничений (демографических и технологических) и санкций, которые сдерживают потенциал роста инвестиций, оценивают в МВФ.

Прогноз Минэкономразвития оптимистичнее – рост ВВП на 2% в 2017 г., на 1,5-2,5% – в 2018-2020 гг.

В ближайшее время властям следует принять бюджетное правило, де-факто смягчающее воздействие волатильности цен на нефть на экономику; сосредоточиться на достижении целевого уровня инфляции 4% и продолжать постепенно смягчать денежно-кредитную политику, учитывая неопределенность масштабов разрыва выпуска, волатильности цен на нефть и потенциального разворота тренда дезинфляции; реформировать финансовый сектор, перечисляется в заявлении миссии МВФ.

А еще следует принять жесткую версию бюджетного правила «для обеспечения межпоколенческой справедливости и создания механизма, обеспечивающего плавную адаптацию к устойчивым изменениям цены на нефть». Министр финансов Антон Силуанов настаивает на цене отсечения $40/барр. в бюджетном правиле, а его бывший начальник, ныне председатель ЦСР Алексей Кудрин считает более компромиссной цену в $45/барр.

Точки зрения Минфина и МВФ на ситуацию в экономике совпадают, говорит Силуанов. Он согласился с МВФ о необходимости структурных реформ.