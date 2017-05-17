Российская экономика в I квартале выросла на 0,5%

Экономика России в I квартале выросла на 0,5% к аналогичному периоду 2016 г., сообщил предварительную оценку Росстат. Это второй квартал роста экономики в годовом выражении: в IV квартале 2016 г. она выросла на 0,3% впервые после двух лет спада.

Данные Росстата оказались лучше оценок Минэкономразвития и ЦБ. Ранее министерство оценивало рост в I квартале к тому же кварталу прошлого года в 0,4% с поправкой на календарный фактор – «лишний» день в феврале високосного 2016 г. (т.е. это гипотетическая оценка; без этой поправки рост экономики меньше). Если бы не календарный фактор, рост мог бы составить около 1%, оценивал ранее ЦБ, но составил, по его расчетам, 0,2-0,4%.

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на 2% в 2017 г., на 1,5-2,5% - в 2018-2020 гг.

Рецессия окончена, но экономика стабилизировалась около нуля, осторожен Владимир Тихомиров из БКС: рост на пол-процента – «это ни о чем». «Хорошо, что экономика нашла дно и немного отскочила», - отмечает он. Структурные ограничения, отсутствие реформ, геополитика, ограничения глобального и внутреннего спроса – все это никуда не делось и будет сдерживать рост. Перспективы невпечатляющи: рост на 1-1,5% за год, и причин ожидать существенного ускорения не видно, говорит Тихомиров. Хотя и факторов для возобновления спада – тоже.

Есть пять факторов, которые могут привести к тому, что рост окажется меньше прогноза Минэкономразвития, перечисляет Наталья Орлова из «Альфа банка». Оптимизм правительства в отношении темпа экономического роста основывается на том, что ускорение роста импорта – признак возобновления инвестиционной активности, тогда как на самом деле за этим может стоять стремление компаний нарастить запасы, пользуясь укреплением рубля, считает Орлова. Ориентация бюджетной политики на индексацию социальных выплат, а не зарплат сдержит восстановление спроса, еще один негативный для потребительского спроса фактор - задержка роста потребительского кредитования. Рост ипотеки, хотя и продолжается, никак не влияет на строительство: оно сокращается. Наконец, неопределенность налоговой политики – еще один фактор, препятствующий экономическому росту. Чтобы поддержать оптимизм компаний, правительство должно бы прояснить масштаб налоговых изменений, однако, учитывая, что эта проблема социально чувствительна, вряд ли это произойдет ранее середины 2018 г., сомневается Орлова. В силу этих причин рост экономики в 2017 г. будет менее 1%, ожидает она.