Росстат зафиксировал конец рецессии

Росстат опубликовал вторую оценку ВВП за 2016 г., обновив и данные по кварталам. Годовая оценка не изменилась: спад экономики составил 0,2%. Оценка номинального ВВП повысилась на 3 трлн руб. до 86 трлн руб. ($1,29 трлн против $1,33 трлн годом ранее). Согласно опубликованным данным, в IV квартале экономика выросла к тому же периоду предыдущего года на 0,3% после семи кварталов спада.

Пересмотрена и динамика за 2015 г. и первые два квартала 2016 г. (см. график). Согласно данным в годовом сравнении, началом спада был I квартал 2015 г., последним — III квартал 2016 г. Спад в первых двух кварталах 2016 г. сокращен.

Пересчет вызван уточнением информации по промышленному производству, сообщал Росстат, а также переводом промышленности на новый классификатор, изменивший, в том числе, удельные веса отраслей (например, растущий добывающий сектор получил в индексе промпроизводства более высокий вес). Кроме того, оценки ВВП улучшило проведенное обследование малого бизнеса: по словам руководителя Росстата Александра Суринова, это стало основным фактором пересмотра ВВП. Доля малого бизнеса в ВВП повысилась на 0,5 процентных пункта до 19,9%.

Началом и окончанием рецессии считается спад либо рост ВВП в течение двух кварталов подряд в сопоставлении с предыдущим кварталом (с устранением сезонности). Эти данные Росстат еще не опубликовал: они также пересматриваются. Однако рост в IV квартале 2016 г. в годовом сопоставлении означает, что, скорее всего, поквартальный рост — и фактический выход из рецессии – начался чуть раньше.

По оценкам ЦБ, это произошло еще во II квартале прошлого года. По оценкам Внешэкономбанка, во II квартале 2016 г. экономика прекратила спад, а в III и IV кварталах уже наблюдался поквартальный рост, причем в IV квартале рост был и в годовом сравнении. По расчетам ЦБ, в I квартале 2017 г. рост ВВП в годовом сравнении составит 0,4-0,7%: двухлетняя рецессия завершена окончательно.

Исходя из данных Росстата, основной вклад в спад ВВП в 2016 г. внесло падение потребления домохозяйств, сократившееся на 4,5%: это снизило ВВП примерно на 2,3%. Сокращение расходов госсектора сократило ВВП примерно на 0,1%, спад инвестиций – еще примерно на 0,4%. Спад внутреннего спроса был частично нивелирован ростом товарно-материальных запасов и экспорта, поддержавших экономику.

Оценки ситуации начала 2017 г. у экспертов разнятся: так, ВЭБ фиксирует продолжение спада инвестиций, а ЦБ — рост. Январь и февраль — сложные периоды для оценок экономической активности из-за большого количества выходных дней и сильного влияния календарного фактора (переносы праздничных дней, високосный 2016 г. с дополнительным днем в феврале). Из-за этого министр экономического развития Максим Орешкин, комментируя «плохие» данные статистики за февраль, счел их нерелевантными.

Восстановление же потребительской активности пока неустойчиво, осторожен ЦБ: сокращение потребления в I квартале продолжится и составит 1-2%. Позитивный импульс, связанный с разовой январской выплатой пенсионерам, исчерпал свое действие, доходы вернулись примерно на тот же уровень, с которого подскочили в январе, пишет ВЭБ: в январе именно потребительский спрос обеспечил экономике рост, в феврале ослабление этого фактора снова привело к ее сокращению.

ЦБ недавно повысил прогноз роста экономики в 2017 г. с 0,5-1 до 1-1,5% из-за более дорогой нефти ($50/барр. в среднем за год против своего прежнего прогноза в $40/барр.). Сценарии дальнейшего развития в прогнозе ЦБ отличаются ценой нефти и зависят от нее же. В базовом варианте прогноза (снижение цены нефти до $40/барр. к концу 2017 г. и такая же цена в среднем в 2018-2019 гг.) темпы роста экономики в следующие два года сохранятся в пределах 1,5-2%. Это ниже среднемирового роста и не обеспечивает России сокращения разрыва в уровне жизни с развитыми экономиками, в то время как наиболее динамично развивающиеся страны этот разрыв сокращают.