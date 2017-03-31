Настроения российских потребителей впервые стали положительными

В I квартале 2017 г. индекс потребительских настроений по сравнению с декабрем 2016 г. увеличился на 8 пунктов до 100, приводят данные аналитики GfK Rus. Это значит, что впервые с начала кризиса – с 2014 г. – потребительские настроения россиян стали позитивными. Индекс показывает, как люди оценивают текущую ситуацию в экономике страны, собственное финансовое состояние, какие у них ожидания и желание тратить. Индекс в 100 пунктов и выше означает позитивные настроения, он стал расти с февраля прошлого года, следует из данных GfK.