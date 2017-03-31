Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4292 от 31.03.2017 под заголовком: Потребительский позитив

Настроения российских потребителей впервые стали положительными

Они привыкли жить в условиях кризиса и уже не считают ситуацию критичной
За улучшением настроений последует рост спроса
За улучшением настроений последует рост спроса
Евгений Разумный / Ведомости

В I квартале 2017 г. индекс потребительских настроений по сравнению с декабрем 2016 г. увеличился на 8 пунктов до 100, приводят данные аналитики GfK Rus. Это значит, что впервые с начала кризиса – с 2014 г. – потребительские настроения россиян стали позитивными. Индекс показывает, как люди оценивают текущую ситуацию в экономике страны, собственное финансовое состояние, какие у них ожидания и желание тратить. Индекс в 100 пунктов и выше означает позитивные настроения, он стал расти с февраля прошлого года, следует из данных GfK.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике