ЦБ спрогнозировал рост ВВП во II квартале

ЦБ оценивает годовой прирост ВВП России в I квартале 2017 г. в 0,2-0,4%, рост во II квартале продолжится, говорится в комментарии Банка России по экономике. «Рост ВВП в годовом сопоставлении обеспечивался активизацией инвестиционной активности, увеличением экспорта и восстановлением запасов материальных оборотных средств», - отмечает регулятор.

В мартовском выпуске доклада о денежно-кредитной политике ЦБ оценивал годовой прирост ВВП в I квартале в 0,4-0,7%. Банк России пояснил, что пересмотр текущей оценки этого показателя вниз является техническим и обусловлен уточнением базы сравнения в связи с актуализацией Росстатом квартальных данных по ВВП за 2014-2016 гг.

ЦБ ожидает, что во II квартале 2017 г. показатели как потребительского, так и инвестиционного спроса продолжат восстанавливаться. «В результате темп прироста ВВП по сравнению с предыдущим кварталом с устранением сезонного и календарного факторов, как и в I квартале, составит 0,3-0,5%», - говорится в обзоре.