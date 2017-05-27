Лидеры стран G7 заявили о готовности усилить санкции в отношении России

В коммюнике по итогам саммита G7 говорится о возможности усиления санкций в отношении России, если не будет урегулирован кризис на Украине. «Мы напоминаем, что длительность санкций четко связана с полной реализацией Россией своих обязательств в рамках минских соглашений и уважения суверенитета Украины… Однако мы также готовы ввести дополнительные ограничительные меры, чтобы усилить давление на Россию, если ее действия того потребуют», — говорится в документе.

Лидеры стран G7 отметили, что не признают присоединения Крыма к России. «Мы возлагаем ответственность за конфликт на Российскую Федерацию и отмечаем значение, которое она имеет в восстановлении мира и стабильности. Мы вновь осуждаем незаконную аннексию Крымского полуострова… полностью поддерживаем независимость Украины, ее территориальную целостность и суверенитет», — отмечается в коммюнике.

Также лидеры «семерки» подтвердили готовность продолжать оказывать помощь Украине «в реализации ее амбициозных и необходимых реформ». «Благодарим Киев за его прогресс на сегодняшний день. Несмотря на наши разногласия, мы готовы взаимодействовать с Россией в урегулировании региональных кризисов и общих проблем, когда это в наших интересах», — подчеркивается в документе.