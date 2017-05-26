В Белом доме допустили ужесточение санкций в отношении России – СМИ

США не собираются снимать санкции с России и даже, возможно, рассмотрят вопрос об их ужесточении, заявил высокопоставленный представитель Белого дома. «Мы не снимаем санкций с России. Возможно, мы посмотрим в сторону ужесточения», - сказал в пятницу высокопоставленный представитель администрации США.

По его словам, «президент хочет сохранять санкции». «И мне кажется, что президент ясно заявлял, как русские могут добиться снятия санкций», - сказал высокопоставленный чиновник. Трамп ранее заявлял о поддержке санкций, введенных в 2014 г. против России в связи с событиями на Украине, но оставлял открытой возможность отмены ограничительных мер, введенных перед самой сменой администрации в Белом доме.

Позиция Трампа в отношении антироссийских санкций пока не определилась, заявил 25 мая глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон. «Я думаю, президент рассматривает это. В настоящее время у нас нет позиции. У него много опций», - сказал он журналистам.

Ранее в госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе последней встречи 10 мая в Вашингтоне заявил главе МИД России Сергею Лаврову о продолжении действия американских санкций. «Как ясно высказался госсекретарь Тиллерсон на недавней встрече с главой МИД России, санкции в отношении России продолжат действовать, пока она не выполнит полностью минские договоренности. И санкции, относящиеся к Крыму, останутся в силе до тех пор, пока Россия не возвратит контроль над полуостровом Украине», - заявила 24 мая «Интерфаксу» официальный представитель посольства США в России.