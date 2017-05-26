Туск призовет лидеров G7 продолжить политику санкций в отношении России

Председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что призовет лидеров стран G7 продолжить политику санкций в отношении России. «С нашего последнего саммита мы не наблюдали ничего, что оправдывало бы изменение нашей санкционной политики в отношении России. Поэтому я призову других лидеров G7 подтвердить эту политику», — сказал Туск.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп все еще изучает вопрос о принятых администрацией его предшественника Барака Обамы экономических санкциях в отношении России.

По словам экономического советника Трампа Гэри Кона, Россия станет одной из главных тем обсуждения на саммите G7. Советник Трампа добавил, что у президента США в плане антироссийских санкций есть «много возможностей».