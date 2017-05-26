Трамп еще не принял решения по антироссийским санкциям

Президент США Дональд Трамп изучает вопрос о принятых администрацией его предшественника Бараком Обамы экономических санкций против России приводит Associated Press заявление экономического советника главы государства Гэри Кона. «Сейчас у нас нет позиции», - заявил он в ответ на вопрос о возможном решении Белого дома.

Россия, вероятно, станет одной из тем обсуждения на саммите G7, отметил Кон, общавшийся с журналистами в самолете по пути на встречу «семерки» на Таормину.

Советник Трампа уточнил, что у хозяина Белого дома в отношении санкций есть «много возможностей». Отвечая на дополнительные вопросы о том, изучает ли Трамп возможность отмены санкций, Кон подчеркнул, что этого он не говорил. «Я сказал, что он рассматривает (вопрос в целом)», - циритует ТАСС слова советника со ссылкой на отчет о беседе, распространеный пресс-службой Белого дома.