Новых решений по России на саммите НАТО ждать не стоит

Открытие новой штаб-квартиры НАТО и знакомство с Трампом – вот главные причины для проведения саммита Peter-Dejong / AP

Борьба с терроризмом и выполнение решений, принятых на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 г., станут главными темами открывающегося в четверг саммита НАТО в Брюсселе, сообщил на пресс-конференции в среду генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Этот саммит также станет первым для новых президентов США и Франции Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона.

В Уэльсе лидеры стран НАТО решили увеличить расходы на оборону до 2% ВВП, но пока это решение выполняют только пять из 28 членов альянса – США, Великобритания, Эстония, Греция и Польша. Столтенберг во время телефонных разговоров и личной встречи с Трампом в Вашингтоне в апреле пообещал, что страны, не выполняющие пока этого требования, к концу года разработают индивидуальные планы по достижению поставленной цели к 2024 г. Предыдущий саммит НАТО в Варшаве в июле 2016 г. одобрил решение о размещении сил быстрого развертывания (четыре батальона по 1000 человек) в Польше и странах Балтии – это стало самой крупной перегруппировкой сил альянса после окончания холодной войны. Полное размещение батальонов завершится в июне 2017 г.

Открытие новой штаб-квартиры НАТО и знакомство с Трампом – вот главные причины для проведения саммита, признается чиновник НАТО. Знакомство с новым президентом США, безусловно, значит очень много для альянса. Выборы в странах НАТО влияют на работу организации, признает собеседник «Ведомостей», например, канцлеру Германии Ангеле Меркель в сентябре тоже предстоит переизбираться и накануне саммита она заявила, что Германия не первая в очереди на расширение своего потенциала в НАТО. Ранее министр обороны Германии Урсула фон дер Лейен и вице-канцлер Зигмар Габриель открыто критиковали призывы Трампа увеличить расходы на оборону, заявляя, что он неправильно трактует цели саммита в Уэльсе. «У Меркель выборы на носу, и мы это, конечно, понимаем», – отмечает чиновник НАТО.

Некоторые члены НАТО всячески приветствуют действия альянса на восточных рубежах, заверил Столтенберг, при этом выполнением минских соглашений в НАТО недовольны и потому поддерживают экономические санкции против России. Однако новых решений по восточным границам на нынешнем саммите принято не будет, заявил Столтенберг. «Каких-то важных новых решений ожидать не стоит», – соглашается чиновник НАТО.