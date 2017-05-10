Госдеп исключил скорое снятие санкций с России

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым подчеркнул необходимость прогресса в реализации минских договоренностей по Украине, говорится в пресс-релизе, распространенном госдепом по итогам встречи.

«В том, что касается Украины, госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость достижения прогресса на пути к полной имплементации минских договоренностей», - отмечается в сообщении.

В госдепе подчеркивают, что вопрос об отмене санкций против России пока не актуален. «Санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока Москва не отменит шаги, спровоцировавшие их введение», - говорится в пресс-релизе.

На пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне Лавров заявил, что вопрос санкций не поднимался ни на встрече с президентом США Дональдом Трампом, ни на переговорах с Тиллерсоном.