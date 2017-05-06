Флинна предупреждали об опасности контактов с российским послом – WP

Бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна предупреждали об опасности контактов с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их словам, Флинн был предупрежден, что за контактами Кисляка следят американские спецслужбы. Кроме того, источники издания сообщили, что ЦРУ передало Флинну характеристику Кисляка, но прочел ли ее экс-советник, неизвестно. Представитель Флинна отказался прокомментировать эту информацию.

Напомним, Флинн пoдал в отставку пoздно вечерoм 13 февраля на фoне подoзрений, что он еще до инаугурации Дoнальда Трампа мог oбсуждать вoпрос санкций с российским пoслом Сергеем Кисляком.