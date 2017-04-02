Флинн задекларировал доходы от российских компаний

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал вторую декларацию о доходах, пишет The New York Times. Из документа следует, что Флинн работал с тремя российскими компаниями.

В декларации сообщается, что Флинн в период с 2014 г. получил около $1,3 млн за работу с технологическими фирмами, политическими группами и правительственными контрактами, в том числе и с российскими компаниями. По данным The Washington Post, это телеканал Russia Today, компания «Волга-Днепр» и подразделение «Лаборатории Касперского».

Отмечается, что в первой декларации Флинна, которая была опубликована еще до его отставки, работа с российскими компаниями не упоминалась. Адвокат Флинна пояснил, что это был только «черновик» декларации.

Напомним: Флинн пoдал в отставку пoздно вечерoм 13 февраля на фoне подoзрений, что он еще до инаугурации Дoнальда Трампа мог oбсуждать вoпрос санкций с российским пoслом Сергеем Кисляком.