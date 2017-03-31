Кремлю безразлично намерение Флинна дать показания о «связях команды Трампа с Россией»

В Кремле никак не реагируют на готовность бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна ответить на вопросы конгрессменов о связях команды Трампа с Россией. Это его намерение в Кремле «никак не оценено», заявил 31 марта пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Адвокат Флинна Роберт Кельнер днем ранее заявил, что генерал ведет переговоры с комитетами по разведке обеих палат конгресса о даче показаний в обмен на иммунитет от «несправедливого преследования». «Генералу Флинну, конечно, есть, что рассказать, и он очень хочет рассказать то, что позволят обстоятельства», - сказал адвокат, отметив, что «разумный человек» не будет без страховки соглашаться на дачу показаний «в такой политизированной атмосфере, напоминающей об охоте на ведьм».

Песков в этой ситуации посоветовал вспомнить заявление президента России Владимира Путина, которое тот сделал накануне на арктическом форуме в Архангельске. «Президент уже вчера просил читать по губам», - напомнил он. Путину в четверг пришлось отвечать на форуме на вопрос журналиста CNBC Джеффа Катмора. Тот спросил: «То есть вы и российское правительство никогда не пытались влиять на выборы в США и подтверждения этому не будет найдено?» Путин в ответ напомнил, что как-то в такой ситуации Рональд Рейган предложил американцам «читать по его губам». И российский лидер проартикулировал: «NO».