Трамп поддержал желание Флинна получить гарантию иммунитета после дачи показаний о «российском следе»

Президент США Дональд Трамп согласен, что его бывшему советнику Майклу Флинну следует добиться гарантии иммунитета от преследования, если он хочет дать показания о связях команды президента с Россией. «Майку Флинну следует попросить об иммунитете в этой охоте на ведьм, которую в пропорциональных масштабах устроили СМИ и демократы (оправдываясь за крупное поражение на выборах)», - написал Трамп в Twitter.

Еще слишком рано говорить о гарантиях иммунитета для Флинна, заявил член комитета сената по разведке Энгус Кинг. Его цитирует Reuters.

Как сообщил адвокат генерала Роберт Кельнер, Флинн ведет переговоры с комитетами по разведке обеих палат конгресса о даче показаний в обмен на иммунитет от «несправедливого преследования». «Генералу Флинну, конечно, есть что рассказать, и он очень хочет рассказать то, что позволят обстоятельства», - сказал адвокат, отметив, что «разумный человек» не будет без страховки соглашаться на дачу показаний «в такой политизированной атмосфере, напоминающей об охоте на ведьм».

Поводом для отставки Флинна стало то, что он не сообщил соратникам о том, что еще до инаугурации президента обсуждал вопрос санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Расследования «российского следа» в президентской кампании США параллельно ведут ФБР и комитеты по разведке обеих палат конгресса. Трамп неоднократно заявлял, что вся эта «российская история» - фейковые новости, интересов и связей в России у него нет. Москва также не раз отрицала попытки вмешиваться во внутреннюю политику других государств, в том числе в президентские выборы в США.