Санкции не сказались на российской нефтяной отрасли – WSJ

Санкции Запада, введенные против российской нефтяной отрасли, пока повлияли в основном на проекты американской ExxonMobil, в то время как добыча нефти в России растет, пишет The Wall Street Journal. Европейские компании в это время продолжают инвестировать в Россию, отмечает издание.

«Когда разные страны понимают санкции по-разному, возникают неожиданные результаты, - сказал WSJ бывший топ-менеджер Shell Билл Арнольд, бывший старший вице-президент Экспортно-импортного банка США, ныне специалист в области нефтяной геополитики. - Если считать конечной целью подрыв российской нефтедобычи, этого очевидно не происходит».

В конце апреля этого года президент США Дональд Трамп отклонил просьбу ExxonMobil разрешить ей несмотря на санкции возобновить бурение в Черном море совместно с «Роснефтью». Exxon впервые обратилась с этой просьбой в министерство финансов США, следящее за исполнением санкций, в 2015 г., а в марте 2017 г. возобновила запрос. Совместные работы с «Роснефтью» в Черном море были заморожены в 2014 г., когда администрация Барака Обамы ввела санкции против главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, а затем и против самой компании в ответ на действия России на Украине. Американским компаниям также запретили сотрудничать с российскими в области глубоководной и сланцевой добычи, вести работы в Арктике, а также поставлять оборудование для такой деятельности.

Евросоюз предоставляет своим энергетическим компаниям большую свободу действий в отношениях с Россией, пишет WSJ. Британской BP позволили сохранить почти 20% акций «Роснефти», что позволило увеличить чистую прибыль компании в 2016 г. на $590 млн. Итальянская Eni в партнерстве с «Роснефтью» готовится к бурению скважины в Черном море в конце 2017 г. и планирует исследовать арктические воды Баренцева моря. От проектов в России не отказывается норвежская Statoil (проект Domanik Oil AS - СП с «Роснефтью» по изучению трудноизвлекаемых запасов углеводородов доманиковых отложений в Самарской области) и Total («Ямал СПГ»).

«Санкции не были специально нацелены на снижение нефтедобычи в России, и они не добились этой цели. Добыча в прошлом году выросла до максимума за десятилетия - до 11 млн баррелей в сутки», - пишет WSJ. Газета указывает, что санкции в отношении России намного мягче, чем введенные в отношении Ирана, учитывая «полную зависимость некоторых стран Европы от российского газа». «В случае с Ираном США накладывали многомиллиардные штрафы, а также отрезали доступ к своей финансовой системе компаниям, которые пытались вести бизнес с находящимися под санкциями иранскими компаниями», - напоминает газета.