Статья опубликована в № 4308 от 24.04.2017 под заголовком: США не пустили ExxonMobil в Россию

Президент Дональд Трамп отклонил просьбу ExxonMobil разрешить ей, несмотря на санкции, возобновить бурение в Черном море совместно с «Роснефтью». Об этом в пятницу вечером объявил министр финансов Стивен Мнучин. «Проведя консультации с президентом Дональдом Трампом, министерство финансов решило, что не будет выдавать американским компаниям, включая Exxon, разрешений на ведение буровых работ, запрещенных ныне действующими санкциями в отношении России», – говорится в заявлении Мнучина.