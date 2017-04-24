Статья опубликована в № 4308 от 24.04.2017 под заголовком: США не пустили ExxonMobil в Россию

США не пустили ExxonMobil в Россию

США не разрешили ExxonMobil возобновить российские проекты. Санкции продолжат действовать в полном объеме для всех американских компаний
Президент Дональд Трамп отклонил просьбу ExxonMobil разрешить ей, несмотря на санкции, возобновить бурение в Черном море совместно с «Роснефтью»
Президент Дональд Трамп отклонил просьбу ExxonMobil разрешить ей, несмотря на санкции, возобновить бурение в Черном море совместно с «Роснефтью»
Matthew Brown / AP

Президент Дональд Трамп отклонил просьбу ExxonMobil разрешить ей, несмотря на санкции, возобновить бурение в Черном море совместно с «Роснефтью». Об этом в пятницу вечером объявил министр финансов Стивен Мнучин. «Проведя консультации с президентом Дональдом Трампом, министерство финансов решило, что не будет выдавать американским компаниям, включая Exxon, разрешений на ведение буровых работ, запрещенных ныне действующими санкциями в отношении России», – говорится в заявлении Мнучина.

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