Трамп призвал НАТО сосредоточиться на терроризме, миграции и угрозах из России

Президент США Дональд Трамп призвал страны - члены Североатлантического альянса сконцентрироваться на проблемах терроризма, миграции и «угрозах из России». Об этом заявил американский президент, выступая на открытии памятников трагедии 11 сентября 2001 г. и мемориала Берлинской стены в новой штаб-квартире Альянса в Брюсселе, сообщает «Интерфакс».

Американский лидер назвал перечисленное «большими проблемами в сфере безопасности». В связи с этим он вновь призвал членов НАТО платить «справедливый взнос», имея в виду увеличение расходов на оборону. «Мы должны быть жесткими, должны быть сильными, и мы должны быть бдительными», - приводит его слова ТАСС.

По словам Трампа, террористы являются убийцами и неудачниками, которых надо неустанно преследовать. «Где бы в нашем обществе они ни скрывались, мы должны изгнать их и никогда, никогда больше не пускать их обратно», - отметил он.

Президент США также подчеркнул, что НАТО является альянсом, который обеспечивает свободу и безопасность Европы.

В четверг в Брюсселе проходит краткий саммит НАТО, для участия в котором в бельгийскую столицу прибыл Трамп.