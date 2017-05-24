Терроризм и деньги: что обсудят на саммите НАТО

БРЮССЕЛЬ - Борьба с терроризмом и выполнение решений, принятых на саммите НАТО в Уэльсе, в том числе о расходах на оборону стран – членов НАТО на уровне 2% ВВП, станут двумя главными темами саммита в Брюсселе, заявил на пресс-конференции за день до открытия саммита Йенс Столтенберг.

Этот саммит станет первым, который посетят президент США Дональд Трамп и новый президент Франции Эммануэль Макрон. Трамп посетит саммит в рамках своего первого зарубежного турне, которое началось на прошлой неделе в Саудовской Аравии.

Открытие новой штаб–квартиры НАТО и знакомство с Трампом – саммит проводится именно по этим двум причинам, признается чиновник НАТО. «Наше отношение к России понятно, и нашу политику мы проводим откровенно уже в течение нескольких лет, поэтому каких-то важных новых решений ожидать не стоит», - признается он. Новых решений на этой встрече по восточным границам НАТО принято не будет, заверил Столтенберг.

Саммит НАТО в Варшаве в июле прошлого года одобрил размещение сил быстрого развертывания (четыре батальона по 1000 человек) в Польше и странах Балтии.