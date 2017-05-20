США и Саудовская Аравия заключили контракты на $280 млрд

В ходе визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию стороны заключили контракты на общую сумму $280 млрд. Момент подписания пакета документов транслировал телеканал Sky News Arabia. Церемония проходила во дворце Аль-Ямама.

Ранее Трампу в Саудовской Аравии вручили орден короля Абдель-Азиза ибн Сауда. Он является высшей государственной наградой королевства. Президент США удостоился ее «за его стремление к укреплению безопасности и стабильности в регионе и во всем мире».

Напомним, в пятницу Трамп отправился в первое зарубежное турне в качестве президента США. Первой страной, которую он посетил, стала Саудовская Аравия. Далее он отправится в Израиль, Ватикан, Италию и Францию, примет участие в саммитах НАТО и G7.