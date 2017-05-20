Кризис в Вашингтоне обострился, как только Трамп отправился в зарубежное турне

Политический кризис, связанный с действиями Дональда Трампа и расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы, обострился, едва только президент США покинул страну, отправившись в первую зарубежную поездку. Меньше чем через час после его отлета The Washington Post (WP) сообщила, что следователи всерьез заинтересовались высокопоставленным советником Белого дома, близким президенту. Его имя газета не назвала. Темпы расследования в ближайшее время, по-видимому, возрастут, поскольку следователи планируют начать интервьюировать интересующих их людей и просить суд выдавать повестки для явки на допрос, сообщила WP со ссылкой на людей, знакомых с ходом расследования.

Кроме этого, The New York Times (NYT) написала, что во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и тогдашним послом в США Сергеем Кисляком в Белом доме на прошлой неделе Трамп сказал, что увольнение директора ФБР Джеймса Коми сняло с него «огромное давление». По словам человека, видевшего документ, в котором суммировались итоги встречи, Трамп также сказал российским дипломатам, что директор ФБР был «сумасшедшим, по-настоящему чокнутым».

Увольнение Коми Трампом спровоцировало кризис в Вашингтоне, усугубившийся после того, как NYT сообщила, что еще в феврале Трамп просил директора ФБР прекратить расследование в отношении Майкла Флинна, недолгое время бывшего советником президента по национальной безопасности. В среду вечером министерство юстиции назначило бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором, ответственным за расследование предполагаемых связей людей из окружения Трампа с Россией.

Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер, бывший вместе с президентом на борту самолета, когда появились сообщения WP и NYT, выпустил письменное заявление. Он не подтвердил и не опроверг сообщение последней, отметив лишь, что, «играя на публику и политизируя расследование относительно действий России, Джеймс Коми создал ненужные препятствия для нашей способности взаимодействовать и вести переговоры с Россией». На информацию WP об интересе следователей к сотруднику Белого дома Спайсер отреагировал одним предложением: «Как президент заявлял ранее, доскональное расследование подтвердит, что не было никакого сговора между его [предвыборным] штабом и какой-либо зарубежной организацией».