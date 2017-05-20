Рейтинг Трампа упал до минимума с момента его вступления в должность

Уровень поддержки президента США Дональда Трампа упал до минимального с момента его инаугурации, сообщает Reuters со ссылкой на данные опроса Ipsos. Согласно результатам опроса, 38% респондентов одобряют деятельность Трампа, в то время как 56% опрошенных не поддерживают его. Еще 6% не смогли ответить на вопрос.

Отмечается, что Трампа стали меньше поддерживать сторонники Республиканской партии. В последнем опросе 23% республиканцев выразили недовольство деятельностью президента, на прошлой неделе так ответили 16%. Снижение уровня поддержки от республиканцев, по-видимому, является главной причиной падения общего рейтинга Трампа, говорится в сообщении.

Отношение американцев к Трампу испортилось после последних событий в Белом доме, отмечают исследователи. «Неделя началась с откровения о том, что Трамп поделился весьма секретной информацией с российскими дипломатами на закрытом заседании», — пишет агентство. Также повлияло решение Трампа уволить директора ФБР Джеймса Коми.

Опрос агентства Reuters и компании Ipsos проводился онлайн на английском языке в Соединенных Штатах. Был опрошен 1971 человек старше 21 года, в том числе 721 республиканец и 795 демократов.