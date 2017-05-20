Бывший директор ФБР согласился выступить на публичных слушаниях

Бывший директор ФБР Джеймс Коми согласился дать показания в ходе публичных слушаний, которые сенатский комитет по разведке проведет после Дня поминовения (29 мая). Об этом в пятницу поздно вечером сообщили руководители комитета. Это будет первое выступление Коми после того, как его уволил президент Дональд Трамп, что спровоцировало политический кризис.

После увольнения The New York Times (NYT) сообщила, что Коми оставил ряд докладных записок, которые передал своим коллегам. В них, в частности, говорилось, что Трамп несколько раз настойчиво просил его подтвердить, что расследование в отношении президента не ведется. Подобные действия нарушают установленный в Вашингтоне порядок, согласно которому обращаться к ФБР с вопросами о расследованиях может только специальный советник министерства юстиции по просьбе генерального прокурора и его заместителя. В записках Коми, по информации NYT, также говорилось о том, что Трамп пытался получить от него заверения в лояльности, а в феврале просил прекратить расследование в отношении Майкла Флинна, который был уличен в контактах с российским послом в США до вступления в должность советника по национальной безопасности, а затем уверял, что этих контактов не было.

В пятницу NYT сообщила, что во время встречи с российскими дипломатами в Белом доме на прошлой неделе Трамп сказал, что увольнение Коми сняло с него «огромное давление», а также назвал экс-директора ФБР «сумасшедшим, по-настоящему чокнутым».