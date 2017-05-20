Трампа в Саудовской Аравии наградили орденом короля Абдель-Азиза

Президенту США Дональду Трампу в ходе его визита в Саудовскую Аравию вручили орден короля Абдель-Азиза ибн Сауда, сообщается Associated Press. Орден является высшей государственной наградой королевства. Президент США удостоился ее «за его стремление к укреплению безопасности и стабильности в регионе и во всем мире».

Король Салман бин Абдул-Азиз лично надел орден на шею Трампу. Ранее орденом были награждены президент России Владимир Путин, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и бывший президент США Барак Обама.

После награждения Трамп и его супруга Мелания, а также несколько высокопоставленных сотрудников Белого дома были приглашены на ужин с королем и официальными лицами Саудовской Аравии.

Напомним, в пятницу Трамп отправился в первое зарубежное турне в качестве президента США. Первой страной, которую он посетил, стала Саудовская Аравия. Далее он отправится в Израиль, затем посетит Ватикан, где встретится с папой римским, потом Францию, также Трамп в ходе поездки примет участие в саммитах НАТО и G7.