Трамп отправляется в первое турне в качестве президента США

Президент США в пятницу отправляется в турне по странам Ближнего Востока и Европы, которое станет его первой зарубежной поездкой на посту главы государства. В субботу он планирует посетить Саудовскую Аравию, где встретится с королем страны Салманом бен Абдель Азиз ас-Саудом. Вечером Трамп и его супруга Мелания приглашены на ужин с королевской семьей.

В воскресенье у президента запланированы встречи с лидерами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Также в этот день Трамп выступит с речью перед лидерами более 50 исламских стран.

Далее президент США отправится в Израиль. В Иерусалиме он встретится с президентом страны Реувеном Ривлином, посетит музей Холокоста, позже его примет израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Во вторник американский президент в Вифлееме проведет встречу с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

24 мая президент США посетит Ватикан, где ему назначена аудиенция у папы римского Франциска. Трамп также встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой.

В Брюсселе 25 мая состоится саммит НАТО, в котором Трамп примет участие. В частности, у него запланированы обед с новым президентом Франции Эмманюэлем Макроном, встречи с главой Европейского совета Дональдом Туском и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, а также с королем Бельгии Филиппом и бельгийским премьером Шарлем Мишелем.

Затем Трамп вернется в Италию, где 26-27 мая на Сицилии пройдет саммит G7. Вечером в пятницу Трамп посетит концерт филармонического оркестра La Scala, после которого он приглашен президентом Италии на ужин. В субботу, 27 мая, президент США отправится в Вашингтон.