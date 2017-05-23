Президенты Франции и России познакомятся в Версале

Президент Франции Эмманюэль Макрон 29 мая проведет в Версале переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля. Поводом для визита станет открытие в Версале выставки, посвященной Петру Первому и 300-летию установления дипломатических отношений между Францией и Россией. Дата встречи была утверждена в понедельник, подтвердили «Ведомостям» в посольстве Франции в Москве, тематика еще прорабатывается.

В октябре 2016 г. Путин собирался в Париж, где планировалась его встреча с тогдашним президентом Франсуа Олландом для обсуждения ситуации в Сирии и на Украине. Однако визит был отменен в последний момент после того, как Олланд в телеинтервью усомнился в полезности встреч с Путиным.

Макрон во втором туре выборов президента 7 мая уверенно победил лидера крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен, но уже в июне президента и его молодую партию «Вперед, Республика!» ждет новое серьезное испытание – парламентские выборы. Между тем с Ле Пен в отличие от Макрона Путин уже встречался – в конце марта российский президент принимал ее в Кремле.

Встреча в Париже будет ознакомительной и прорывов ожидать не стоит, считает директор франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен. Как раз в это время Макрон планирует встречи со многими зарубежными лидерами – до Версаля он побывает на саммите НАТО в Брюсселе и на саммите G7 в Италии, напоминает эксперт: «Отношения с Францией у России, даже несмотря на все сложности, лучше, чем в среднем с Европой, поэтому Макрон может выступать и в качестве посредника между Россией и Европой». Использовать эту встречу в парламентской предвыборной кампании Макрон не станет – он уже президент и его поддержка накануне выборов растет, считает Дюбьен.

Прием Ле Пен в Кремле и встречу с Путиным Макрон не увязывает, ведь главный его конкурент накануне выборов не она, а «Республиканцы», уверен старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов: «До выборов осталось очень мало времени, он не сможет принять каких-то важных решений во внутренней политике, но шаги во внешней ему сделать вполне по силам. Встречей с Путиным Макрон убьет двух зайцев: будет заигрывать с правым электоратом, которому встреча с российским президентом придется вполне по вкусу, и покажет себя ответственным президентом перед левыми избирателями, критикуя выполнение минских соглашений и Сирию».