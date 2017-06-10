Bloomberg узнал о планах Трампа встретиться с Путиным в июле

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в июле, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя администрации. Об этом он сказал журналистам во время полета на «борту номер один», отмечает агентство.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя Белого дома передает, что решение о встрече Путина и Трампа на полях саммита «двадцатки» в немецком Гамбурге пока не принято. «Мы еще не закончили работу над графиком и не приняли пока подобного решения», — сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча может состояться 7-8 июля, но подготовки к ней не ведется и какой-либо конкретики нет.