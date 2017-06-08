Путин: политика США не меняется, кто бы ни был у власти в Вашингтоне

Президент России Владимир Путин считает, что американская политика не меняется, кто бы ни находился у власти в Вашингтоне. Об этом он заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну для его нового проекта - серии бесед с российским лидером, передает ТАСС.

«Вот что любопытно: президенты в вашей стране меняются, а политика нет», - сказал Путин.

Стоун в интервью заявил, что хочет донести до американцев подлинные высказывания российского лидера, «не в американском дубляже».