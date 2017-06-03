Путин предлагал Клинтону рассмотреть возможность вступления России в НАТО

Президент России Владимир Путин предлагал бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону рассмотреть возможность вступления России в НАТО. Об этом рассказал сам Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, который снимает фильм о российском президенте.

«Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: "Ну, а может быть, посмотреть такой вариант, что Россия, может быть, вступит в НАТО?" Клинтон ответил: "Ну а что же, я не против". Фрагмент фильма «Интервью Путина» опубликовала газета Politico. Полностью он будет показан 12-15 июня на кабельном канале Showtime.

В обнародованном отрывке Путин также назвал НАТО внешнеполитическим инструментом США, в котором нет союзников, а есть только их вассалы. «Сегодня это внешнеполитический инструмент США, там нет союзников, там есть только вассалы. Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны, лидера НАТО, как США. И там легко может появиться все что угодно — и система противоракетной обороны, и новые базы, и, если потребуется, и новые ударные комплексы», — считает Путин.

Президент задал в связи с этим вопрос: «А нам что делать?» «Мы должны в этой связи предпринимать контрмеры. То есть ставить под удар наших ракетных систем те объекты, которые, по нашему мнению, начинают нам угрожать», — добавил он.