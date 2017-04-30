Оливер Стоун рассказал о своем фильме про Владимира Путина

По мнению американского режиссера Оливера Стоуна, его фильм о президенте России Владимире Путине продемонстрирует американцам новую точку зрения. «Путин — один из самых важных лидеров в мире, и поскольку США объявили его врагом, великим врагом, — я считаю, что очень важно, чтобы мы услышали то, что он может сказать», — заявил Стоун в интервью газете Sydney Morning Herald.

По словам режиссера, съемочная группа встречалась с российским президентом четыре раза за два года. Стоун подчеркнул, что фильм будет не документальным, а скорее будет выстроен в виде беседы, в форме вопросов и ответов.