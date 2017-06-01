Путин рассказал о покушениях на себя и о том, как доверяет службе безопасности

Президент России Владимир Путин дал интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Видео с отрывками из интервью опубликовал телеканал CBS. Отвечая на вопрос, доверяет ли он своей службе безопасности, российский лидер сказал: «Доверяю».

Глава государства рассказал в интервью, что как-то раз он разговаривал с Кастро на этот счет. «Он мне сказал: знаешь, почему я жив? Я спросил почему. Потому что я своей безопасностью всегда занимался лично», — пояснил Путин.

«Я делаю свою работу, а сотрудники безопасности делают свою, до сих пор у них это все неплохо получалось», — сказал российский президент.

Стоун в интервью также упомянул, что он знает о пяти попытках покушения на российского лидера. «Конечно, это не столько, сколько было на Кастро, с которым я также беседовал. Я думаю, он сталкивался с этим раз 50», — отметил режиссер.

Комментируя информацию о том, что организаторы покушений часто пытаются попасть в президентскую охрану, Путин ответил: «Я знаю. У нас знаете, как говорят в народе? У нас говорят так: кому суждено быть повешенным, тот не утонет».

«Одному Господу известны наши судьбы, и ваша, и моя», - сказал Путин Стоуну. Режиссер на этот счет ответил, что ему хотелось бы умереть в собственной постели. «Когда-нибудь с каждым из нас это произойдет. Вопрос в том, что мы сделаем на этой бренной земле, получим ли мы удовольствие от жизни», - заключил Путин.