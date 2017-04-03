Зритель и «консультант» спецслужб

Доходы российских чиновников прозрачны для спецслужб, и этого достаточно; если о них хочет знать еще кто-то – это покушение на целостность государства. Официальные комментарии об антикоррупционном расследовании ФБК и акциях протеста 26 марта фиксируют советские представления о борьбе с коррупцией у российской власти.

В субботнем интервью ABC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что доходы чиновников «очень прозрачны для тех органов, которым нужна эта информация и которые отвечают за борьбу с коррупцией в нашей стране». Обвинения же «разных активистов» преследуют популистские цели и не соответствуют действительности, ведь активисты «просто не могут знать информации, имеющейся у спецслужб». Хочется спросить: почему бы не дать активистам эту информацию – может, они тогда перестанут преследовать популистские цели?

Но, судя по комментарию президента Владимира Путина, активисты все равно неправильно используют такие данные. «Мы последовательно выступаем за борьбу с коррупцией, – сказал Путин в четверг. – Я считаю неправильным, когда политические силы пытаются использовать этот инструмент для своей раскрутки, а не для улучшения ситуации в стране <...> Это инструмент «арабской весны»: мы очень хорошо знаем, к чему это привело. Это же стало поводом для государственного переворота на Украине и повергло страну в хаос».