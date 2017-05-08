Путин навестил своего экс-начальника по работе в КГБ
Президент работал с Лазарем Матвеевым в Дрездене в 80-х годах
Президент Владимир Путин накануне Дня Победы навестил бывшего представителя КГБ СССР при министерстве государственной безопасности ГДР Лазаря Матвеева, сообщает ТАСС. Под его руководством глава государства работал в 80-х годах прошлого века в Дрездене
1/6
Путин поздравил бывшего начальника с днем рождения. Матвееву исполнилось 90 лет
2/6
Путин приехал с визитом к Матвееву домой - в Жулебино. Вместе с ним прибыли его коллеги по работе в ГДР - Николай Токарев (в настоящее время возглавляет «Транснефть»), Сергей Чемезов (на данный момент руководит «Ростехом»)
3/6
Президент подарил юбиляру на день рождения часы и экземпляр газеты «Правда», выпущенный в день рождения юбиляра в 1927 г.
4/6
По информации, опубликованной на официальном сайте Кремля, Путин работал в ГДР в 1985-1990 гг. по линии внешней разведки в Дрездене
5/6
По выслуге лет он был повышен в звании до подполковника и в должности - с позиции старшего оперуполномоченного до старшего помощника начальника отдела
6/6