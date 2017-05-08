Путин навестил своего экс-начальника по работе в КГБ

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Путин приехал с визитом к Матвееву домой - в Жулебино. Вместе с ним прибыли его коллеги по работе в ГДР - Николай Токарев (в настоящее время возглавляет «Транснефть»), Сергей Чемезов (на данный момент руководит «Ростехом»)

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