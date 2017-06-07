Песков: Встреча Путина и Трампа в Гамбурге может пройти без выхода к прессе

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в Гамбурге, где 7-8 июля пройдет саммит «Большой двадцатки», но точная дата их встречи еще не согласована. Это «Известиям» рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Пескова. Он добавил, что предусмотрена только беседа двух президентов, заявлений для прессы по ее итогам не планируется.

6 июня посол США в России Джон Теффт сказал российским журналистам, что договоренность о такой встрече пока не достигнута. Все ожидают, но окончательной договоренности нет», - сказал он «Интерфаксу».

До этого два лидера трижды общались по телефону. Путин поздравлял Трампа с победой на выборах и вступлением в должность, Трамп соболезновал Путину в связи с терактом в Петербурге, наконец, 2 мая они обсудили Сирию, кризис вокруг КНДР и высказались «в пользу организации личной встречи в привязке в заседанию саммита «группы двадцати» 7–8 июля в Гамбурге», как говорилось в пресс-релизе Кремля.