В Белом доме назвали разговор Путина и Трампа «очень хорошим»

В Белом доме охарактеризовали телефонный разговор президента России Владимира Путина и его коллеги Дональда Трампа как «очень хороший».

«Разговор был очень хорошим и включал в себя дискуссию о зонах безопасности и деэскалации в Сирии для обеспечения прочного мира по гуманитарным и многим другим причинам», - говорится в заявлении Белого дома.

В документе отмечается, что «президент Трамп и президент Путин согласились с тем, что страдания в Сирии продолжаются слишком долго и что все стороны должны сделать все, что в их силах, чтобы остановить насилие».

США планируют направить своего представителя на переговоры по Сирии в Астану 3-4 мая.