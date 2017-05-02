Песков: В разговоре Путина и Трампа Меркель участвовать не будет

Намеченный на вечер 2 мая телефонный разговор президентов России и США будет исключительно двусторонним, канцлер ФРГ Ангела Меркель к нему не присоединится, дал понять пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

2 мая Меркель встретится с Путиным в Сочи, ранее сообщалось, что они планируют обсудить ситуацию вокруг Сирии, Украины и подготовку к скорому саммиту G20. Позднее стало известно, что на 19.30 мск намечена телефонная беседа Путина и Трампа. Как сообщало Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, главной темой этого разговора станет Сирия.

Канцлер беседовала с президентом США по телефону 11 апреля. Тогда она выразила мнение, что сотрудничество с Россией имеет особое значение для урегулирования в Сирии, напоминает «Интерфакс».