Путин и Меркель обсудят в Сочи Сирию, Украину и грядущий саммит G20

Президент Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудят 2 мая в Сочи борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и реализацию минских договоренностей, сообщает пресс-служба Кремля. Ее цитирует ТАСС. Также в планах лидеров государств обсудить текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в энергетической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Пресс-секретарь правительства и канцлера Германии Штеффен Зайберт сообщил, что в Сочи будет обсуждаться подготовка саммита «большой двадцатки» в Гамбурге. Это основная цель визита Меркель. Помимо этого планируется обсуждение актуальных политических вызовов, таких как война в Сирии и украинский конфликт.

Пресс-конференция с участием Меркель состоится в 15.30 по местному времени между двумя раундами переговоров.