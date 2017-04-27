Асад считает, что Россия пострадала от стремлений США доминировать в мире

Геополитические трудности, с которыми сталкиваются Сирия, Иран, Россия и другие страны - свидетельствуют о попытках США установить гегемонию в мире. Об этом в интервью венесуэльскому телеканалу TeleSUR заявил президент Сирии Башар Асад.

«Вот почему то, что происходит сейчас с Сирией, с КНДР, с Ираном, с Россией и, возможно, с Венесуэлой, нацелено на восстановление американской гегемонии в мире, поскольку они считают, что эта гегемония сейчас под угрозой», - сказал Асад.

Президент Сирии считает, что оценивать внешнюю политику президента США Дональда Трампа бесполезно, так как тот никогда ее самостоятельно не определял.

«У американского президента нет политики. Есть политические курсы, которые обрисовывают американские институции, контролирующие американское руководство, например, разведывательные службы, Пентагон, крупные нефтяные компании и производители оружия, финансовые институции, в дополнение к некоторым другим лобби, которые влияют на решения США», - отметил Асад.