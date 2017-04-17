Ким Чен Ын выразил поддержку Асаду после ракетного удара США по Сирии

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осудил США за нанесенный по сирийской военной базе авиаудар. Он выразил поддержку президенту Сирии Башару Асаду, передает «Ренхап».

Ким Чен Ын передал сообщение Дамаску в честь 71-й годовщины объявления независимости Сирии от Франции.

Лидер КНДР выразил «солидарность с сирийскими властями и народом и поддержку их усилиям по достижению справедливости».

Ранее Асад поздравил Ким Чен Ына со 105-й годовщиной со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.