В КНДР прокомментировали сообщения о неудачном запуске ракеты

В министерстве иностранных дел КНДР заявили, что официально о запуске ракеты не объявлялось, но даже если такой пуск был и закончился неудачно, то это нормальный процесс, в котором нет ничего удивительного.

«Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын в своей новогодней речи указал, что подготовка испытательных запусков баллистических ракет уже на совершенном этапе, и мы неоднократно объявляли, что в любое время, когда решит наш руководитель Ким Чен Ын, тогда можно будет принять такие меры. Меры для повышения ядерных вооруженных сил являются самооборонными мерами нашей страны и усилиями для обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове. Это законные права суверенного государства», — сказал зампредседателя первого департамента Европы МИД КНДР Ким Ён Хо.

О неудачном запуске в ночь на 16 апреля сообщила Южная Корея. По данным Белого дома, ракета взорвалась при запуске. Роспотребнадзор сообщил, что радиационный фон в Приморском крае после запуска ракеты в норме.