В Белом доме не удивились запуску ракеты в КНДР

В Вашингтоне не удивились запуску баллистической ракеты в КНДР, пишет Reuters со ссылкой на советника вице-президента США Майкла Пенса. «Нам не нужно предпринимать дополнительные меры и тратить дополнительные ресурсы. Для нас это не стало неожиданностью, у нас были разведывательные данные об этом — как до запуска, так и после», — сказал собеседник агентства.

О неудачном запуске ракеты в ночь на 16 апреля сообщила Южная Корея. По данным Белого дома, КНДР испытывала межконтинентальную ракету, но она взорвалась при запуске, передает Associated Press. «Хорошая новость в том, что она выдохлась через 5 сек.», — сказал советник Пенса.

Сам вице-президент 16 апреля прибыл с визитом в Южную Корею. После того, как стало известно о запуске, он проинформировал о нем президента США Дональда Трампа. «Президент и его военные сотрудники в курсе недавнего неуспешного запуска ракеты Северной Кореей. У президента нет дополнительных комментариев», — говорится в сообщении Пентагона.

Роспотребнадзор сообщил, что радиационный фон в Приморском крае после запуска ракеты в норме. «Мощность дозы гамма-излучения на открытой местности (естественный радиационный фон) не превышает средних многолетних показателей, характерных для Приморского края», — говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.