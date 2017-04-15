Трамп отказался от военных методов борьбы с КНДР — AP

Администрация президента США Дональда Трампа решила отказаться от военных методов борьбы с КНДР в пользу политики «максимального давления» совместно с другими странами. Об этом сообщается Associated Press со ссылкой на источники.

По данным агентства, советники Трампа рассматривали самые разные варианты оказания влияния на КНДР, в том числе военное вмешательство и свержение руководства страны. Но в итоге Вашингтон решил придерживаться политики, которую продвигала предыдущая администрация Белого дома.

По словам источников, США рассчитывают на поддержку Китая и России. В частности, Вашингтон надеется, что Москва и Пекин проголосуют за введение более жестких санкций в отношении Пхеньяна в Совете Безопасности ООН.

В последние дни резко возросла напряженность между Северной Кореей и США в контексте готовящихся в КНДР ядерных испытаний. К берегам Корейского полуострова уже прибыла ударная группировка ВМФ США во главе с атомным авианосцем.