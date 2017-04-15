На военном параде в КНДР были представлены новые баллистические ракеты

В ходе военного парада в КНДР были продемонстрированы новые баллистические ракеты, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап». Парад был приурочен к 105-й годовщине со дня рождения основателя государства Ким Ир Сена.

«Огромный грузовик, перевозивший ракету, проехал по главной площади столицы в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына и других высокопоставленных чиновников», — говорится в сообщении агентства.

Новые ракеты средней дальности получили название Pukguksong-2. Помимо них на параде были представлены модификации реактивных систем залпового огня, произведенные в КНДР.