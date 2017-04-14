КНДР ударит по Сеулу в случае агрессии США

Северная Корея назвала цели авиаударов в случае агрессии США. Это американские военные базы в Японии, Южной Корее и резиденция президента Южной Кореи в Сеуле, передало РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Генштаба КНДР. Официальное новостное агентство КНДР KCNA сегодня посулило «США и их вассалам» «безжалостный и смертельны ответный удар».

Китай сегодня призвал к срочной разрядке напряженности вокруг Корейского полуострова, прежде чем происходящее достигнет «необратимой» стадии. В последние дни резко возросла напряженность между Северной Кореей и США из-за готовящихся в КНДР ядерных испытаний. Спутниковые снимки зафиксировали подготовку к шестому испытанию ядерного устройства на полигоне Пангири, которое, вероятно, приурочено к празднованию в КНДР «Дня Солнца» - в субботу, 15 апреля, исполняется 105 лет со дня рождения основателя государства Ким Ир Сена.