Тело брата Ким Чен Ына передадут КНДР после запроса от родственников

Тело Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, будет передано в КНДР родственникам после соответствующего запроса. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Малайзии Наджиба Разака.

«В связи с завершением процедуры вскрытия и в соответствии с письменным запросом родственников мы отправим тело в Северную Корею», - говорится в сообщении. Помимо этого разрешено вернуться на родину девяти сотрудникам посольства Малайзии в Пхеньяне, которые не могли покинуть страну из-за дипломатических разногласий, возникших после смерти Ким Чен Нама.

В качестве ответных мер двоим гражданам КНДР, подозреваемым в причастности к убийству Ким Чен Нама, разрешено покинуть столицу Малайзии. В четверг они вылетели в Пекин рейсом «Малазийских авиалиний». Этим же самолетом в столицу Китая доставят и тело Ким Чен Нама для дальнейшей передачи Пхеньяну.

Разак написал в Twitter, что дипломатический кризис в отношениях с КНДР закончился.