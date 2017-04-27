Трамп разрешил Пентагону увеличить численность военных в Сирии и Ираке

Белый дом США разрешил Пентагону увеличить численность американских военных в Ираке и Сирии, пишет Associated Press. Это дает министру обороны Джеймсу Мэттису право направить больше военных в Сирию для освобождения Ракки от боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство», отмечает агентство. Решение также позволит Мэттису регулировать число военных в Ираке.

Пентагон уже наращивал военный контингент в обеих странах в последние месяцы, посылая сотни морских пехотинцев в Сирию и больше советников в Ирак, отмечает агентство. Однако формальной корректировки численности войск, установленной при бывшем президенте Бараке Обаме, не было.

Официальный представитель Пентагона Дана Уайт в среду, 26 апреля, заявила, что Мэттис пока не изменял официально число военных в указанных странах. Она также уточнила, что увеличение американской группировки войск за рубежом не коснется Афганистана, и подчеркнула, что принятое решение позволит руководству армии США быть «более гибким» в вопросах «эффективной поддержки партнеров США».