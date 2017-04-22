ИГ перенесло свою столицу из Ракки в Дейр эз-Зор

Запрещенная террористическая организация «Исламское государство» перенесла свою столицу в Сирии из Ракки в Дейр эз-Зор, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне.

«Из-за нарастающей волны авиаударов и давления с трех сторон поддерживаемых США сирийских сил ИГ передвинуло так называемую столицу из Ракки», — говорится в сообщении. Дейр эз-Зор находится в 140 км к юго-востоку от Ракки.

На протяжении последних двух месяцев военные США отмечали массовый исход из Ракки «чиновников» и «администрации» ИГ. Официальные источники говорят о «неминуемой битве за Ракку».