Минобороны России не верит в скорое освобождение сирийской Ракки

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков не верит в скорое освобождение сирийского города Ракка, который считает столицей запрещенной террористической организации «Исламское государство».

«Любому военному специалисту понятно, что освобождение Ракки не станет легкой прогулкой для международной коалиции», – сказал Конашенков. Ранее министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Ракка окружена и битва за нее начнется в ближайшие дни.

«Пятничный оптимизм французского министра обороны, продекларировавшего о завершении окружения Ракки, имеет какие-то особые национальные источники вдохновения, не связанные с реальностью и обстановкой на земле», – считает Конашенков.

Он добавил, что «подобные радужные лозунги об окружении и скорой победе коалиции в иракском Мосуле уже обернулись значительными потерями иракских сил и разрастающейся гуманитарной катастрофой».